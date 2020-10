Chinesischer Außenminister Wang Yi kommt doch nicht nach Seoul

Photo : YONHAP News

Der chinesische Außenminister Wang Yi wird doch nicht in diesem Monat zu einem Besuch nach Seoul kommen.Grund sei eine Terminkollision, berichtete eine diplomatische Quelle am Montag. Südkorea und China hatten sich in Gesprächen befunden, um einen Besuch in der kommenden Woche zu arrangieren. Die Pläne seien nun wegen verschiedener politischer Termine in China auf Eis gelegt worden.In Südkorea gibt es Spekulationen, dass die Absage des Südkorea-Besuchs von US-Außenminister Mike Pompeo die Entscheidung beeinflusst haben könnte. Doch sagte die diplomatische Quelle, dass die Entscheidung in China bereits vor Pompeos Absage getroffen worden sei.Wang habe laut Berichten auch Pläne für einen Besuch in Japan zurückgestellt. Wang sollte den neuen japanischen Ministerpräsidenten Yoshihide Suga und seinen Amtskollegen treffen. Beide Regierungen sollen bereits konkret über einen Besuch gesprochen haben.Es war erwartet worden, dass Wang im Anschluss an die Plenarsitzung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei, die vom 26. bis 29. Oktober stattfindet, Seoul und Tokio besuchen werde.