Erste Fälle der mysteriösen Kinderkrankheit MIS-C in Südkorea bestätigt

Auch in Südkorea sind die ersten Fälle einer mysteriösen Kinderkrankheit bestätigt worden, die mit Covid-19 in Zusammenhang gebracht wird.Die Seuchenkontrollbehörde KDCA teilte am Montag vor der Presse mit, dass seit Mai sieben verdächtige Fälle des Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C: Multisystematisches Entzündungssyndrom bei Kindern) gemeldet worden seien. Zwei Fälle davon hätten anderen Beispielen der Krankheit entsprochen.Es handele es sich um einen elf- und einen zwölfjährigen Jungen. Einer sei auf die Philippinen gereist, ein anderer habe Kontakt mit einem Corona-Infizierten gehabt. Beide seien mittlerweile genesen aus dem Krankenhaus entlassen worden, hieß es.MIS-C tritt bei Kindern oder Jugendlichen auf, und zwar rund zwei bis vier Wochen nach der Genesung von Covid-19. Die Symptome sind Fieber, Ausschlag und Magen-Darm-Probleme.Seit April wurden unter anderem in Europa und den USA Fälle dieser Krankheit gemeldet. Im schlimmsten Fall kann die Erkrankung offenbar auch zum Tod führen.