Die Zahl der neuen Covid-19-Fälle in Südkorea hat den sechsten Tag in Folge unter 100 gelegen.Die Seuchenkontrollbehörde KDCA teilte am Dienstag mit, dass am Montag 75 Neuinfektionen bestätigt worden seien. Bisher seien insgesamt 24.239 Corona-Infizierte im Land erfasst worden.Unter den Neuinfektionen gab es 66 lokale Infektionen, während neun Fälle eingeschleppt wurden.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 liegt unverändert bei 422.