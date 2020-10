Park Yi-young von Türkgücü München rassistisch beleidigt

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Fußballspieler Park Yi-young von Türkgücü München in der 3. Liga soll in einem Spiel rassistisch beleidigt worden sein.Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) kündigte eine Untersuchung zu dem Vorfall an.Nach Berichten deutscher Medien wie „Süddeutsche Zeitung“ am Montag war Park im Auswärtsspiel gegen Waldhof Mannheim am Samstag rassistischen Äußerungen von einigen Zuschauern ausgesetzt.Der Schiedsrichter unterbrach daraufhin die Partie vorübergehend und veranlasste eine Stadiondurchsage. Falls es weiter rassistische Beleidigungen gegen die Gästespieler geben sollte, werde das Spiel abgebrochen, hieß es darin.Park schrieb in SNS, er finde es sehr bedauernswert, dass einige Menschen es immer noch als nötig ansehen, jemanden so zu verletzen und der Fußballkultur zu schaden. Er hoffe nur, dass durch seine Stimme das Problem des Rassismus etwas gelindert werden könne. Er äußerte auch die Hoffnung, dass sich Rassisten auch einmal Gedanken über die Angelegenheit machen könnten.Der Kontrollausschuss des DFB will Untersuchungen aufnehmen, nachdem der Schiedsrichter einen Bericht vorgelegt hat.