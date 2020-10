Neuer Spielplan von AFC Champions League in Ostasien veröffentlicht

Photo : YONHAP News

Der neue Spielplan der wegen der Covid-19-Pandemie verschobenen AFC Champions League 2020 ist veröffentlicht worden.Der Asiatische Fußballverband AFC gab auf der Webseite bekannt, dass die Spiele in der Gruppenphase in der Ostzone am 18. November wieder aufgenommen würden. Zur Ostzone zählen Länder wie Südkorea, China, Japan, Australien, Malaysia und Thailand.Der FC Seoul in Gruppe E wird demnach am 21. November auf Beijing Guoan FC treffen und am 24. und 27. November auf Chiangrai United. Am 3. Dezember ist ein Spiel gegen Melbourne Victory vorgesehen.Wo die Spiele ausgetragen werden, wurde noch nicht bekannt. Die katarische Hauptstadt Doha, wo die Spiele in der Westzone stattfinden, gilt als wahrscheinlicher Austragungsort.Die AFC Champions League 2020 war infolge der Covid-19-Pandemie im März unterbrochen worden.