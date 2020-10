Wirtschaft Koreanische Firma erhält FDA-Notfallgenehmigung für Schnelltestkit zur Covid-19-Diagnose

Das koreanische Unternehmen Seasun Biomaterials hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA eine Notfallgenehmigung für ein Schnelltestkit zur Diagnose von Covid-19 erhalten.



Das Unternehmen teilte am Dienstag mit, dass die sogenannte Emergency Use Authorization (EUA) für das Produkt „AQ-TOP™ COVID-19 Rapid Detection Kit Plus“ erteilt worden sei.



Das südkoreanische Ministerium für Lebensmittel- und Medikamentensicherheit hatte das Produkt im Juli als Notfall-Diagnosekit genehmigt.



Mit dem Kit könne innerhalb von 15 Minuten eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 festgestellt werden. Das Produkt sei daher geeignet für einen Notfall, in dem Infizierte schnell ermittelt werden müssten, oder für die Feststellung einer Masseninfektion, erläuterte die Firma.