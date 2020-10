Moon stellt weitere Maßnahmen zur Entlastung von Kleinunternehmern in Aussicht

Photo : KBS News

Präsident Moon Jae-in hat weitere Maßnahmen zur Entlastung von Kleinunternehmern und Selbstständigen in Aussicht gestellt.Die Regierung wolle neben den Bemühungen um die Verringerung der Mietbelastung wie die Verlängerung von Steuervorteilen im Falle einer Mietsenkung auch eine Politik zur Entlastung beim Strompreis anstreben, sagte Moon bei einer Kabinettssitzung am Dienstag.Die Regierung wolle sich verstärkt für die Belebung kleiner Nachbarschaftsgeschäftsviertel einsetzen und die Gewährung einer Bürgschaft für regionale Kleinunternehmer erweitern. Auch wolle man das System zur Unterstützung kriselnder kleiner und mittlerer Unternehmen verstärken, hieß es weiter.Auf der Sitzung wurde ein Masterplan für die Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen in den nächsten drei Jahren diskutiert.