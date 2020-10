Regierung will Abtreibung bis 14. Schwangerschaftswoche erlauben

Photo : YONHAP News

In Südkorea soll künftig bis zur 14. Schwangerschaftswoche eine Abtreibung gesetzlich erlaubt sein.Jedoch wird die strafrechtliche Belangung von Abtreibungen weiter aufrechterhalten.Einen entsprechenden Änderungsentwurf zum Gesetz zur Gesundheit von Müttern und Kindern wird die Regierung am Mittwoch ankündigen.Das ist eine Folgemaßnahme zur Entscheidung des Verfassungsgerichts im April letzten Jahres, dass die Bestimmungen im Strafgesetz über die Bestrafung der betreffenden Frau und des Arztes im Falle einer Abtreibung verfassungswidrig seien. Das Gericht hatte gefordert, bis Ende dieses Jahres die Bestimmungen zu revidieren. Das Selbstbestimmungsrecht der Frau müsse vor der 22. Schwangerschaftswoche garantiert werden, ab der der Fötus in der Lage ist, den Mutterleib zu verlassen und selbstständig zu leben, hieß es.Die Regierung entschied sich, nach langen Überlegungen die Bestrafung von Abtreibungen doch noch aufrechtzuerhalten. Das wird voraussichtlich für heftigen Widerstand von Frauenorganisationen sorgen, die die gänzliche Abschaffung verlangt haben.