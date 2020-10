Behörde will Körpermaße von Koreanern ermitteln

Photo : YONHAP News

Die Behörde für Technologie und Standards leitet diesen Monat eine neue Untersuchung der Körpermaße von Koreanern ein.Die Untersuchung werde bis nächstes Jahr andauern, teilte die dem Ministerium für Handel, Industrie und Energie unterstellte Behörde am Dienstag mit.Das Projekt wurde 1979 zum ersten Mal durchgeführt und findet dieses Jahr zum achten Mal statt. Die Vermessung von Koreanern soll ermöglichen, in verschiedenen Bereichen wie Kleidung, Möbel und Haushaltsgeräte für den Körperbau der Bürger angemessene Produkte zu entwerfen und herzustellen.Die Regierung hatte bisher alle fünf bis sieben Jahre die Körpermaße neu erhoben, um die Daten der Industrie, dem Wissenschafts- und Forschungsbereich zur Verfügung zu stellen. Die letzte Untersuchung erfolgte 2015.Laut der Behörde ist Südkorea das einzige Land, das über 40 Jahre lang ein Projekt zur Ermittlung der Körpermaße unter staatlicher Federführung durchgeführt hat. Von der achten Untersuchung werden insgesamt 6.400 Erwachsene im Alter von 20 bis 69 Jahren betroffen sein.Mit Rücksicht auf die Bedürfnisse in der Industrie wird die Zahl der Messobjekte von 332 auf 365 erhöht. Dazu zählen unter anderem Körpergröße, Gewicht, Brustumfang, Kopfumfang und Fingerumfang.