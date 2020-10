Politik Börse in Seoul schließt im Plus

Die südkoreanische Börse hat am Dienstag im Plus geschlossen.



Der Leitindex Kospi gewann 0,34 Prozent auf 2.365,9 Zähler. Es war bereits der fünfte Tag in Folge mit Gewinnen.



Erneut hatte die Hoffnung auf Konjunkturmaßnahmen in den USA die Kurse in die Höhe getrieben, da die Gespräche zwischen der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi und Finanzminister Steven Mnuchin weitergingen.



Auch die Nachrichten über einen verbesserten Gesundheitszustand des an Covid-19 erkrankten US-Präsidenten Donald Trump hätten laut Analysten für steigende Kurse gesorgt.



Obwohl in den Gesprächen eine Einigung noch ausstehe, gebe es Berichte über Fortschritte, dies habe Erwartungen für zusätzliche Konjunkturmaßnahmen geschürt, wurde Huh Jae-hwan von Eugene Investment & Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.