Kostenlose Grippeimpfung in Südkorea soll nächste Woche fortgesetzt werden

Photo : YONHAP News

Die kostenlose Grippeimpfung in Südkorea wird nächste Woche fortgesetzt.Diese war wegen Problemen mit der Lagerung der Impfdosen vor einigen Wochen gestoppt worden.Die Seuchenschutzbehörde KDCA und das Ministerium für Nahrungsmittel- und Medikamentensicherheit gaben die Entscheidung für die Wiederaufnahme der Impfungen am Dienstag bekannt.Zuvor waren Untersuchungsergebnisse zur Lagerung des Impfstoffes bekannt gegeben worden. Demnach waren diese im Vertriebsprozess zu hohen Temperaturen ausgesetzt.Obwohl der Impfstoff in einem 24-Stunden-Zeitraum einer Temperatur von mindestens 25 Grad ausgesetzt gewesen sei, habe sich dies nicht auf die Qualität des Impfstoffes ausgewirkt. Dieser würde daher ab dem kommenden Montag wieder verabreicht.Die Impfungen waren am 22. September gestoppt worden, nachdem ein Problem bei der Lagerung des Impfstoffs aufgefallen war. Zu dem Zeitpunkt waren bereits 12,59 Millionen Impfdosen an Krankenhäuser und Arztpraxen landesweit ausgeliefert worden.Mit Stand Dienstagnachmittag waren über 3.000 Personen ausfindig gemacht worden, die die fragliche Impfung bekommen hatten.Die kostenlose Grippeimpfung war am 8. September begonnen worden. Zunächst sollten Säuglinge und Kinder bis zu einem Alter von neun Jahren geimpft werden. Dieses Jahr haben rund 19 Millionen Bürgerinnen und Bürger oder 37 Prozent der Bevölkerung Anspruch auf eine kostenlose Impfung. Die Regierung hatte den Kreis der Nutznießer angesichts der Covid-19-Pandemie vergrößert.