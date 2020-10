Südkorea und Japan einigen sich über Fasttrack-Verfahren für die Einreise

Photo : YONHAP News

Südkorea und Japan haben sich über ein Fasttrack-Verfahren für die Einreise geeinigt.Demnach soll unter den derzeitigen Corona-Bedingungen für Geschäftsleute und Diplomaten ein vereinfachtes Einreiseverfahren gelten.Laut der am Dienstag getroffenen Einigung wird die allgemein verpflichtende zweiwöchige Quarantäne nach der Einreise für Geschäftsreisende ab Donnerstag nicht mehr gelten. Voraussetzung sei jedoch, dass sie sich an verschiedene ergänzende Auflagen halten, darunter eine zweiwöchige Kontrolle ihres Gesundheitszustands.Auch Personen, die sich aus geschäftlichen Gründen längerfristig im Partnerland aufhalten möchten sowie Diplomaten müssen sich nicht in eine zweiwöchige Quarantäne begeben. Für andere Einreisende, die längerfristig bleiben möchten, gelte aber weiterhin eine Quarantänepflicht.Mit der Entscheidung soll der Personenaustausch zwischen beiden Ländern wieder in Gang gebracht werden. Dieser war im März praktisch zum Erliegen gekommen. Damals hatte Japan ein faktisches Einreiseverbot für Südkoreaner beschlossen. Die südkoreanische Regierung reagierte kurz darauf mit einer ähnlichen Maßnahme.Japan wird damit das fünfte Land sein, dessen Bürger unter bestimmten Umständen bei der Einreise eine Vorzugsbehandlung genießen. Zuvor waren bereits Erleichterungen für die Einreise aus China, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indonesien und Singapur beschlossen worden. Südkorea ist das zweite Land, für das Japan Ausnahmen bei der Einreise unter Corona-Bedingungen macht.