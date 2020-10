Bruder des von Nordkorea getöteten Fischereibeamten fordert Vereinte Nationen zu Ermittlungen auf

Photo : YONHAP News

Der ältere Bruder des von Nordkorea getöteten Fischereibeamten hat die Vereinten Nationen zu Untersuchungen aufgerufen.Lee Rae-jin wandte sich mit seinem Anliegen an das Seouler Büro des UNO-Hochkommissariats für Menschenrechte. Vor deren Sitz gab er am Dienstag eine Pressekonferenz und verlangte faire und objektive Ermittlungen in dem Fall.In einem Schreiben an den Sondergesandten für die Menschenrechte in Nordkorea, Tomás Ojea Quintana, schrieb Lee, er hoffe, dass der Fall zur Verhinderung ähnlicher Vorfälle beitragen werde.Lee sagte, der frühere UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon habe ihm geraten, Kontakt zur Familie des US-amerikanischen Studenten Otto Warmbier aufzunehmen, der kurz nach seiner Rückkehr aus nordkoreanischer Gefangenschaft gestorben war.Lee hatte zuvor bereits die Küstenwache aufgefordert, sich für die Behauptung zu entschuldigen, dass sein Bruder einen Fluchtversuch nach Nordkorea unternommen habe.Der Fischereibeamte war letzten Monat auf einer Patrouillenfahrt im Westmeer von Bord verschwunden. Er wurde später von nordkoreanischen Soldaten erschossen. Die genauen Umstände liegen aber im Dunkeln, zumal Süd- und Nordkorea jeweils unterschiedliche Angaben zu dem Vorfall machen. Südkorea forderte daher Nordkorea zu gemeinsamen Ermittlungen auf. Auf den Vorschlag ging Pjöngjang bislang aber nicht ein.