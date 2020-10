Präsidenten Südkoreas und Usbekistans diskutieren über Covid-19 und bilaterale Beziehungen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat am Dienstag mit dem usbekischen Präsidenten Shavkat Mirziyoyev telefoniert.Beide Präsidenten diskutierten ausführlich über Wege zur Entwicklung der bilateralen Beziehungen und weitere Themen.Mirziyoyev sagte in Bezug auf die Reaktion auf Covid-19, sein Land lerne viel aus dem sehr effektiven Programm zur Reaktion auf die Coronakrise von Präsident Moon, bei dem alle verfügbaren Ressourcen mobilisiert würden. Er dankte für die Unterstützung Südkoreas, einschließlich der Entsendung von Medizinexperten und der Versorgung mit Gütern zur Seucheneindämmung.Moon bat um Unterstützung für das in Seoul ansässige Internationale Impfstoffinstitut, damit es eine stärkere Rolle für eine gerechte Entwicklung und Verteilung von Impfstoffen spielen könne.Laut dem Seouler Präsidialamt waren sich beide Staatschefs einig, dass bald Diskussionen für den Abschluss eines bilateralen Freihandelsabkommens aufgenommen werden müssten. Sie hätten eine Kooperation vereinbart, damit sich viele koreanische Unternehmen an Projekten im Bereich neuer und erneuerbarer Energien in Usbekistan beteiligen könnten.