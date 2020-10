Japanischer Außenminister gibt Bitte gegenüber Berlin um Abriss von Friedensstatue zu

Photo : YONHAP News

Der japanische Außenminister Toshimitsu Motegi hat de facto zugegeben, dass er Deutschland um den Abriss einer Friedensstatue zum Gedenken an die Opfer der Sexsklaverei der japanischen Armee in Berlin gebeten habe.Japanische Medien hatten letzte Woche berichtet, dass Motegi in einem Videogespräch mit dem deutschen Bundesaußenminister Heiko Maas um die Kooperation für den Abriss der jüngst in Berlin aufgestellten Statue gebeten habe.Auf die Frage, ob er die entsprechende Bitte unterbreitet habe, antwortete Motegi auf einer Pressekonferenz am Dienstag in Tokio, man habe über die Angelegenheit gesprochen.Aus der Teilung in Ost und West sei ein Berlin geboren worden. Er glaube, dass Berlin eine Stadt sei, in der viele Menschen verkehrten und zusammenlebten. Es sei unangemessen, dass in einem solchen Berlin eine solche Statue stehe, sagte er.Der japanische Chefkabinettssekretär Katsunobu Kato hatte es zuvor sehr bedauerlich genannt, dass in Berlin eine Friedensstatue zum Gedenken an die sogenannten Trostfrauen aufgestellt wurde.