Sport World Taekwondo hält Generalversammlung erstmals virtuell ab

Die Taekwondo-Weltvereinigung World Taekwondo hat angesichts der Covid-19-Pandemie ihre Generalversammlung erstmals virtuell abgehalten.



An der Tagung am Dienstag nahmen nationale Verbände von 133 der insgesamt 210 Mitgliedsländer und 29 Ratsmitglieder teil.



WT-Präsident Choue Chungwon teilte mit, dass in einer Videokonferenz zwischen dem IOC-Chef Thomas Bach und den Vorsitzenden der Sportverbände der Disziplinen der Olympischen Sommerspiele am Vortag darüber diskutiert worden sei, die Spiele in Tokio im kommenden Jahr in bescheidener Weise auszutragen, um der Sicherheit aller Athleten und Teilnehmer höchste Priorität einzuräumen.



WT hat dieses Jahr inmitten der Covid-19-Pandemie den Schwerpunkt auf Online-Sitzungen und Bildung gelegt. Der Verband beschloss, im November die Online 2020 World Taekwondo Poomsae Championships zu veranstalten.