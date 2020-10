Zahl neuer Covid-19-Fälle übertrifft wieder 100

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglichen neuen Covid-19-Fälle in Südkorea hat erstmals seit einer Woche die 100er-Marke überstiegen.Die Seuchenkontrollbehörde KDCA teilte am Mittwoch mit, dass am Dienstag 114 Neuinfektionen bestätigt worden seien, davon 94 lokale und 20 eingeschleppte Infektionen.Bisher wurden insgesamt 24.353 Corona-Infizierte im Land erfasst, davon gab es 3.325 eingeschleppte Fälle.Die täglichen Fallzahlen lagen zuvor den sechsten Tag in Folge unter 100, nachdem zuletzt am 30. September (Zeit der Bekanntgabe) die Marke überschritten worden war.Die meisten lokalen Infektionen wurden in der Hauptstadt und Umgebung gemeldet. Die Provinz Gyeonggi meldete 49 Fälle, Seoul 29 und Incheon fünf.Sieben der 20 eingeschleppten Fälle wurden im Zuge der Einreisekontrollen erfasst, während 13 weitere Menschen während der Selbstquarantäne nach der Einreise positiv getestet wurden.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um drei auf 425 an. Die Letalität in Südkorea liegt bei 1,75 Prozent.