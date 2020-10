Über 58 Billionen Won bei Börsengang von BTS-Agentur eingegangen

Photo : YONHAP News

Beim Börsengang mit öffentlichem Angebot (Initial Public Offering) von Big Hit Entertainment, der Agentur der K-Pop-Gruppe BTS, sind über 58 Billionen Won eingegangen.Beim zweitägigen IPO-Gang bis 16 Uhr am Dienstag sind Depositen in Höhe von 58,42 Billionen Won (50 Milliarden Dollar) eingegangen. Die Wettbewerbsquote beträgt 606,97:1.Basierend auf den Angebotsergebnissen für private Anleger heißt es, dass man für eine Aktie von Big Hit rund 41 Millionen Won (knapp 35.300 Dollar) zahlen muss.Die Börseneinführung von Big Hit erfolgt am 15. Oktober. Der angegebene Preis liegt bei 135.000 Won (116 Dollar) pro Aktie. Die Marktkapitalisierung der Firma gemäß dem Preis beträgt rund 4,8 Billionen Won (4,1 Milliarden Dollar).