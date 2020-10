Wirtschaft Covid-19-Pandemie verursacht schätzungsweise elf Billionen Won Verluste in Kultur, Sport und Tourismus

Das Volumen der Schäden infolge der Covid-19-Pandemie in den Bereichen Kultur, Sport und Tourismus erreicht schätzungsweise fast elf Billionen Won.



Das schrieb das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus in einem Bericht, der heute dem zuständigen parlamentarischen Ausschuss für die Inspektion seiner Arbeit vorgelegt wurde.



Die Schadenssumme infolge des Rückgangs der Zahl der Touristen und Zuschauer sowie der abgesagten Aufführungen, Ausstellungen und Sportwettkämpfe werde auf 10,7 Billionen Won (9,2 Milliarden Dollar) in den ersten drei Quartalen dieses Jahres geschätzt.



Der Tourismusbereich war infolge der Reisebeschränkungen am härtesten betroffen. Die Konsumausgaben im Tourismus- und Freizeitbereich einschließlich der Luftfahrtbranche schrumpften um 24,5 Billionen Won (21 Milliarden Dollar) im Vorjahresvergleich. Darunter entfielen auf die im Gesetz zur Förderung des Tourismus vorgesehenen Branchen Schäden von schätzungsweise neun Billionen Won (7,7 Milliarden Dollar).



Im Kultur- und Kunstbereich wurden Schäden in Höhe von 504,9 Milliarden Won (434 Millionen Dollar) verbucht. Im Profisport gingen die Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten im Jahresverlauf bis 23. August um 185,9 Milliarden Won (160 Millionen Dollar) zurück.