Verteidigungschef: Weiter Spannungen wegen Nordkoreas Drohung gegen Suche nach getötetem Beamten

Photo : YONHAP News

Laut dem südkoreanischen Verteidigungsminister bleiben militärische Spannungen weiter bestehen, nachdem ein Fischereibeamter in nordkoreanischen Gewässern erschossen wurde.Nordkorea habe zwar eine Entschuldigung ausgesprochen und die Verhinderung einer Wiederholung ähnlicher Vorfälle versprochen. Der Norden bedrohe jedoch die Suche nach den Überresten in südkoreanischen Gewässern, ohne auf Seouls Forderung nach einer gemeinsamen Untersuchung einzugehen, sagte Suh Wook heute vor dem parlamentarischen Verteidigungsausschuss.Nordkorea hatte am 27. September, einige Tage nach der Erschießung des Beamten im Westmeer, behauptet, dass südkoreanische Schiffe bei der Suche nach seiner Leiche in nordkoreanisches Gewässer eindringen würden.Daraufhin teilten die südkoreanische Armee und die Küstenwache mit, dass die Suchaktion lediglich südlich der Nördlichen Grenzlinie (NLL), der innerkoreanischen Seegrenze, erfolge.