Die Börse in Seoul hat am Mittwoch den sechsten Tag in Folge im Plus geschlossen.Der Leitindex Kospi rückte um 0,89 Prozent auf 2.386,94 Zähler vor.Grund für die gute Stimmung an der Börse war, dass US-Präsident Donald Trump die Hoffnung auf neue Konjunkturmaßnahmen hochhalten konnte, nach dem entsprechende Verhandlungen verschoben worden waren.