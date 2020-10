Südkorea und USA kommen nächste Woche zu jährlichem Verteidigungsdialog zusammen

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA kommen nächste Woche zu ihrem jährlichen Verteidigungsdialog zusammen.Südkoreas Verteidigungsminister Suh Wook sagte am Mittwoch, er wolle für seine ersten Gespräche mit seinem Amtskollegen Mark Esper die USA besuchen.Das sagte Suh bei der parlamentarischen Anhörung zur Arbeit seines Ministeriums.Zu den wichtigsten Themen der am kommenden Mittwoch beginnenden Sicherheitskonsultation in Washington zählten eine Einschätzung zur Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel, Fragen in Bezug auf die US-Truppen in Korea und der geplante Transfer der Befehlsgewalt über Südkoreas Truppen in Kriegszeiten (OPCON), die zurzeit noch bei den USA liegt.