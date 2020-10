Rennen um WTO-Chefposten: Handelsministerin Yoo Myung-hee erreicht offenbar letzte Auswahlrunde

Photo : YONHAP News

Handelsministerin Yoo Myung-hee hat im Rennen um den Chefposten der Welthandelsorganisation (WTO) offenbar die letzte Auswahlrunde erreicht.Das berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch und berief sich auf nicht genannte Quellen. Yoo müsste sich demnach nur noch gegen die Nigerianerin Ngozi Okonjo-Iweala durchsetzen, um WTO-Generaldirektorin zu werden.Die dritte und abschließende Phase des Auswahlprozesses soll Berichten zufolge noch im Oktober beginnen und bis zum 6. November dauern. Dann will die WTO verkünden, wer künftig ihre Leitung übernehmen wird.Jedes der 164 Mitgliedsländer wird seine Unterstützung für eine der beiden verbliebenen Kandidatinnen zum Ausdruck bringen.Schon jetzt steht fest, dass erstmals in der 25-jährigen Geschichte der in Genf ansässigen WTO eine Frau an deren Spitze stehen wird.