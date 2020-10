Japan will offenbar Reisewarnung für Südkorea lockern

Photo : YONHAP News

Japan will offenbar in diesem Monat seine Reisewarnung für Südkorea und eine Reihe von weiteren Ländern lockern.Zurzeit gilt in Japan noch Stufe drei, nach der generell vor Auslandsreisen gewarnt wird.Die Tageszeitung "Nihon Kaizai" schrieb in ihrer Mittwochsausgabe, dass eine Lockerung auf Stufe zwei erwogen werde. Demnach würde lediglich von nicht unbedingt erforderlichen Auslandsreisen abgeraten.Die Lockerungen sollen neben Reisen nach Südkorea auch die Ziele Singapur, Thailand, China, Hongkong, Australien, Neuseeland, Vietnam, Malaysia und Taiwan betreffen.Dies bedeutete dann voraussichtlich auch, dass für Reisende aus diesen Ländern keine Corona-Testpflicht mehr bestünde.Einige Länder hätten die Einreise aus Japan verboten, nachdem Tokio eine solche Maßnahme ergriffen habe. Daher werde erwartet, dass diese Länder ebenfalls Erleichterungen beschließen würden, wenn Japan seine Einreisebestimmungen lockert, schrieb die Zeitung.Japan hatte im März wegen der Corona-Pandemie die Einreise aus Südkorea faktisch verboten. Kurz darauf hatte Südkorea ähnliche Bestimmungen für Reisende aus Japan beschlossen.