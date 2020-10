Politik Präsidialamt: Südkorea wird höchstes Wirtschaftswachstum unter OECD-Ländern verzeichnen

Laut einer Prognose des Präsidialamtes wird Südkorea dieses Jahr das höchste Wirtschaftswachstum unter den Mitgliedsländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) erzielen.



Sollte die Wirtschaftsrate dieses und nächstes Jahres zusammengerechnet werden, werde Südkorea auch das beste Ergebnis in der OECD aufweisen, sagte der Chefsekretär für wirtschaftliche Angelegenheiten, Lee Ho-seung, am Mittwoch hinsichtlich der Wachstumsaussichten der OECD-Mitglieder in der Post-Corona-Ära.



Die Wachstumsaussicht Südkoreas für dieses und nächstes Jahr zusammen sei mit 2,1 Prozent die höchste unter den OECD-Ländern. Dahinter würden die Türkei voraussichtlich mit einem Prozent, die USA mit 0,2 Prozent und Deutschland mit minus 0,8 Prozent folgen, sagte Lee.



Er erklärte auch, dass die fiskalische Solidität Südkoreas günstig sei.



Fitch beließ jüngst das Rating Südkoreas bei AA-, während die Bonitätsnoten vieler Staaten herabgesetzt wurden. Dazu sagte Lee, Fitch sei davon ausgegangen, dass Südkorea politisch effektiv auf die Covid-19-Pandemie reagiere und ein ordentliches Wirtschaftswachstum erzielen werde. Die internationale Kreditwürdigkeit der koreanischen Wirtschaft sei erneut bestätigt worden.