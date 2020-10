Präsident Moon hofft auf Kooperation mit USA für Erklärung von Kriegsende

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat dazu aufgerufen, dass Südkorea und die USA für eine Erklärung des Kriegsendes auf der koreanischen Halbinsel kooperieren.Er hoffe, dass beide Länder auf eine Erklärung des Kriegsendes hinarbeiten und eine aktive Beteiligung der internationalen Gemeinschaft in dieser Hinsicht bewirken würden, sagte Moon am Donnerstag in einer Videoansprache für das jährliche Galadiner der Korea Society. Die in New York ansässige private und nicht-gewinnorientierte Organisation setzt sich seit langem für die Förderung der Beziehungen zwischen Südkorea und den USA ein.Eine Erklärung des Kriegsendes stelle den Beginn des Friedens auf der koreanischen Halbinsel dar, sagte Moon.Er verwies darauf, dass es dank der innerkoreanischen und Nordkorea-USA-Gipfeltreffen in den Jahren 2018 und 2019 wesentliche Fortschritte im Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel gegeben habe. Die Gespräche seien jedoch jetzt ins Stocken geraten, man hole Luft. Man könne weder ein Zurückziehen der hart erarbeiteten Fortschritte zulassen noch das Ziel ändern.Moon betonte, dass das südkoreanisch-US-amerikanische Bündnis noch großartiger werde, sollte man aktiv Frieden schaffen und ihn institutionalisieren.Moon brachte auch die Einladung von US-Präsident Donald Trump, am G7-Gipfel teilzunehmen, zur Sprache. Er bezeichnete die Einladung als Aufruf an Südkorea, Verantwortung und eine Rolle zu übernehmen, die seinem internationalen Status entsprächen. Das Land werde der Forderung nachkommen und auch aktiv bei der internationalen Kooperation im Kampf gegen die Coronakrise mitwirken, fügte er hinzu.