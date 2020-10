Südkorea verzeichnet vierten Monat in Folge Leistungsbilanzüberschuss

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im August den vierten Monat in Folge einen Überschuss in der Leistungsbilanz erzielt.Das Ergebnis wird unter anderem auf einen Rückgang bei den Einfuhren und Auslandsreisen infolge der Covid-19-Pandemie zurückgeführt.Nach Angaben der Zentralbank wurde im August nach vorläufigen Schätzungen ein Leistungsbilanzüberschuss von 6,57 Milliarden Dollar verbucht. Das Plus vergrößerte sich um 35,1 Prozent im Vorjahresvergleich.In der Warenbilanz wurde ein Überschuss von 7,01 Milliarden Dollar erzielt. Das sind 2,38 Milliarden Dollar mehr als ein Jahr zuvor. Infolge der Pandemie schrumpften zwar sowohl die Ausfuhren als auch die Einfuhren den sechsten Monat in Folge gegenüber dem Vorjahr. Beim Import wurde jedoch ein stärkerer Rückgang als beim Export verbucht.In der Dienstleistungsbilanz ging das Defizit um 760 Millionen Dollar im Vorjahresvergleich auf 800 Millionen Dollar zurück. Das Defizit in der Reisebilanz schrumpfte um 520 Millionen Dollar auf 470 Millionen Dollar.Die Direktinvestitionen von Koreanern im Ausland legten um 2,8 Milliarden Dollar zu, während die Investitionen von Ausländern in Südkorea um 990 Millionen Dollar abnahmen.