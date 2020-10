US-Sicherheitsberater sieht Sanktionen als wirksames Mittel

Photo : YONHAP News

Der US-amerikanische Sicherheitsberater Robert O'Brien hat Sanktionen als wirksames Mittel bezeichnet.Doch dauere es eine lange Zeit, bis diese ihren beabsichtigten Effekt hätten, sagte er am Mittwoch bei einem Seminar, dass die William S. Boyd School of Law an der Universität von Nevada, Las Vegas, veranstaltete. Die Bemerkung machte O'Brien, als er über die Sanktionen gegen Iran, Nordkorea und Venezuela sprach.Die USA verfügten hinsichtlich Sanktionen über viele Werkzeuge, sagte er und wies auf den Dollar als wichtigste Leitwährung und Sekundärsanktionen hin.Gegen Nordkorea seien sehr harte Sanktionen beschlossen worden, erläuterte er.Sollten solche Länder aber bereit sein, die eigene Bevölkerung zu töten oder über genug Geld und Ressourcen verfügen, um den Sanktionen standzuhalten, dann könne es sehr lange dauern, bis sich ein Effekt einstelle, hieß es.Iran, Nordkorea, Venezuela und extremistische Terrororganisationen würden weiterhin Herausforderungen für die Sicherheit der USA darstellen, sagte der Sicherheitsberater.