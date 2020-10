BTS und koreanische Handelskammer gewinnen Van Fleet Award

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Gruppe BTS hat einen renommierten Preis für die Anerkennung von Beiträgen zur Förderung der Beziehungen zwischen Südkorea und den USA gewonnen.Die Korea Society, eine nicht-gewinnorientierte US-Organisation für die Freundschaft zwischen beiden Ländern, verlieh beim online stattgefundenen Jahresdiner am Mittwochabend (Ortszeit) den Van Fleet Award.Der Preis wurde 1995 in Erinnerung an General James A. Van Fleet gestiftet, der als Kommandeur der 8. US-Armee während des Koreakriegs diente und 1957 die Korea Society gründete. Der Preis wird jedes Jahr an Personen oder Organisationen vergeben, die zu den Beziehungen zwischen Südkorea und den USA beitrugen.Weitere Preisträger dieses Jahres sind US-amerikanische Koreakriegsveteranen und die Koreanische Handels- und Industriekammer (KCCI).