Sängerin debütiert mit einem von KI komponierten Lied

Photo : YONHAP News

Eine Sängerin hat mit einem von Künstlicher Intelligenz (KI) komponierten Lied debütiert.Laut dem Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) debütierte die Sängerin Hayeon mit einem Lied, das der KI-Komponist namens EvoM schrieb. Das Team um Professor Ahn Chang-wook habe den einzigen KI-Liedermacher in Südkorea entwickelt.Hayeon, die jüngere Schwester von Taeyeon, einem Mitglied der K-Pop-Gruppe Girls´ Generation, debütierte mit der Single „Eyes on you“, die auf einem von EvoM gemachten Song basiert.Ahn sagte, es sei weltweit das erste Mal, dass ein Sänger mit einem von KI gemachten Song debütiert habe.Der Professor stellt auf dem YouTube-Kanal „Musia“ von KI komponierte Stücke zur Verfügung.