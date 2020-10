Nationales Kulturminister signalisiert Unterstützungsbereitschaft für Ersatzdienst von BTS-Mitgliedern

Aus Regierungskreisen sind Stimmen laut geworden, dass Begünstigungen für die Mitglieder der erfolgreichen K-Pop-Gruppe BTS in Bezug auf die Wehrpflicht erforderlich seien.



Den Minister für Kultur, Sport und Tourimus, Park Yang-woo, wurde am Mittwoch vor dem parlamentarischen Kultur-, Sport- und Tourismusausschuss nach der Meinung dazu gefragt, Kunstschaffenden wie Popsängern eine Verschiebung des Wehrdiensts oder Begünstigungen wie einen Ersatzdienst zu gewähren. Park antwortete, es sei nötig, die Angelegenheit wohlwollend zu überprüfen.



Viele Menschen sagten, es sei wünschenswert, dass auch Beschäftigte in der Popkultur und -kunst von Ausnahmen hinsichtlich des Wehrdiensts profitieren, hieß es.



Verteidigungsminister Suh Wook verwies dagegen vor dem parlamentarischen Verteidigungsausschuss auf die Notwendigkeit eines gesellschaftlichen Konsenses über die Angelegenheit. Nach aktueller Einschätzung erwäge man keine solchen Ausnahmefälle.



Zugleich hieß es jedoch, er halte es für sinnvoll, eine Verschiebung des Wehrdiensts mit Rücksicht auf die Dauer der Karriere zu überprüfen.



Unabhängig von den Meinungen in der Öffentlichkeit haben die BTS-Mitglieder die Entschlossenheit erklärt, Wehrdienst zu leisten.