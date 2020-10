Zahl neuer Covid-19-Fälle unter 100 gefallen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglichen neuen Covid-19-Fälle in Südkorea ist einen Tag nach dem Anstieg auf über 100 wieder unter diese Schwelle gefallen.Nach Angaben der Seuchenkontrollbehörde KDCA am Donnerstag wurden bis Mitternacht 69 Neuinfektionen bestätigt. Die Gesamtzahl der bisher gemeldeten Corona-Infizierten im Land stieg auf 24.422.Es gab 60 lokale Infektionen, während neun Fälle aus dem Ausland eingeschleppt wurden.Die Provinz Gyeonggi meldete 22 lokale Infektionen, Daejeon sieben und Incheon fünf. In Seoul wurden wegen weiterer Clusterinfektionen im Zusammenhang mit Krankenhäusern und religiösen Einrichtungen 19 Infizierte erfasst.Die Behörden teilten mit, dass der Wert der lokalen Infektionen den 14. Tag in Folge zweistellig sei. Jedoch werde ein leichter Anstieg nach den Feiertagen zum Erntedankfest Chuseok verzeichnet.Sie verwiesen auf Ansteckungen bei Familienfeiern zu Chuseok und mahnten die Öffentlichkeit dazu, während der Feiertage ab dem morgigen Hangeul-Tag stärker auf die Seucheneindämmung zu achten.