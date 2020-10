Parlamentarischer Ausschuss setzt sich mit Erschießung eines Beamten durch Nordkorea auseinander

Photo : YONHAP News

Die Abgeordneten des parlamentarischen Verteidigungsausschusses haben die Reaktion des Militärs nach der Erschießung eines Fischereibeamten in nordkoreanischem Gewässer im September angeprangert.Bei der Inspektion der Arbeit des Verteidigungsministeriums am Mittwoch forderten die Abgeordneten der Regierungspartei eine gründliche Untersuchung dazu, wie spezielle Informationen über den Vorfall einschließlich von abgehörten Informationen durchsickern konnten.Verteidigungsminister Suh Wook äußerte diesbezüglich Besorgnis, dass die Sammlung von Informationen zu Nordkorea schwieriger werden könnte. Das Militär hätte die Informationen besser verwalten müssen.Er machte zugleich deutlich, dass jede Verantwortung für den Tötungsfall bei Nordkorea liege. Im Großen und Ganzen könne der Vorfall als feindselige Handlung angesehen werden, die gegen den Geist der innerkoreanischen Militärübereinkunft vom 19. September verstoße.Seit dem Vorfall habe es keine besonderen Bewegungen bei der nordkoreanischen Armee gegeben. Es werde jedoch erwartet, dass Nordkorea bei einer Parade zum 75. Jubiläum der Gründung der Arbeiterpartei am Samstag unter dem Einsatz strategischer Waffen seine Stärke demonstrieren werde, hieß es weiter.