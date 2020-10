Verteidigungschefs Südkoreas und der USA bekräftigen Aufrechterhaltung von Allianz

Photo : YONHAP News

Die Verteidigungsminister Südkoreas und der USA haben ihr Engagement bekräftigt, um das bilaterale Bündnis und die gemeinsame Verteidigungsbereitschaft fest aufrechtzuerhalten.Der neue Verteidigungsminister Suh Wook und sein US-Amtskollege Mark Esper führten am Donnerstag ihr erstes Telefongespräch nach Suhs Amtsantritt. Das Telefonat erfolgte für eine vorherige Koordinierung im Vorfeld der 52. bilateralen Sicherheitskonsultation SCM, die am 14. Oktober in Washington geplant ist.Es wird erwartet, dass beide Verteidigungschefs bei der jährlichen Konsultation über wichtige bilaterale Verteidigungsangelegenheiten wie den Transfer der Befehlsgewalt in Kriegszeiten und Verhandlungen über die Aufteilung der Verteidigungskosten sprechen werden.Die SCM, Security Consultative Meeting, ist die ranghöchste jährliche Diskussion zwischen Südkorea und den USA im Verteidigungsbereich, an der die Verteidigungsminister und die Vorsitzenden des Vereinigten Generalstabs beider Länder teilnehmen. Die Sitzung findet abwechselnd in Seoul und Washington statt.