Photo : YONHAP News

Die Börse in Seoul hat am Donnerstag ihre Rally fortgesetzt.Der Leitindex Kospi rückte um 0,21 Prozent auf 2.391,96 Zähler vor. Es war bereits der siebte Handelstag in Folge mit einem Anstieg.Hilfen für Fluggesellschaften und andere Branchen hätten der Wall Street zu einem Plus verholfen und auch der koreanischen Börse Auftrieb gegeben, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.