„Nocturne“ gewinnt Preis für besten Dokumentarfilm beim Filmfestival Moskau

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Dokumentarfilm „Nocturne“ ist beim Internationalen Filmfestival Moskau ausgezeichnet worden.Der Film von Regisseur Jeong Gwang-jo habe am Donnerstag (Ortszeit) den Silbernen Georg für den besten Film im Dokumentarwettbewerb gewonnen, gab das Koreanische Kulturzentrum in Russland bekannt.Der Streifen handelt von einem Musiker mit einer autistischer Störung. Es werden Bemühungen seiner Mutter, ihn zu einem professionellen Musiker zu machen, und Konflikte in der Familie in diesem Zusammenhang gezeigt.Jeong konnte wegen der Covid-19-Pandemie an der Preisverleihung nicht teilnehmen. Die Leiterin des Kulturzentrums Wi Myeong-jae bekam anstatt des Regisseurs den Preis ausgehändigt.