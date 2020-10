US-Diplomat: Kims Botschaft an Trump ist gutes Zeichen

Photo : YONHAP News

Die jüngste Botschaft von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un an US-Präsident Donald Trump zur Aufmunterung nach dessen Coronavirus-Infektion ist laut einem leitenden US-Diplomaten ein gutes Zeichen.Die entsprechende Äußerung machte Marc Knapper, stellvertretender Abteilungsleiter für Korea und Japan im US-Außenministerium, bei einem virtuellen Seminar der US-Denkfabrik Zentrum für Strategische und Internationale Studien (CSIS) am Donnerstag (Ortszeit).Er nehme an, dass es ein gutes Zeichen sei, dass Vorsitzender Kim den US-Präsidenten beobachte und Besorgnis über ihn zum Ausdruck bringe, sagte Knapper.Es ist quasi das erste Mal, dass ein US-Regierungsbeamter in der Öffentlichkeit auf Kims Aufmunterungsgrüße an Trump reagierte.Kim wünschte in der am Samstag in nordkoreanischen Medien veröffentlichten Botschaft Trump und seiner Ehefrau eine schnelle Genesung von Covid-19. Trump werde die Krankheit mit Sicherheit überwinden, hieß es.