Premier fordert vollen Einsatz für Eindämmung Afrikanischer Schweinepest

Photo : Getty Images Bank

Ministerpräsident Chung Sye-kyun hat den Landwirtschaftsminister angewiesen, für die Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in der Anfangsphase in Kooperation mit lokalen Regierungen alle Anstrengungen zu unternehmen.Diese dringliche Anordnung erteilte Chung heute, nachdem auf einer Schweinefarm in Hwacheon in der Provinz Gangwon die Afrikanische Schweinepest ausgebrochen war.Laut einer Pressemitteilung seines Büros forderte der Premierminister, gemäß den Richtlinien Maßnahmen wie die präventive Keulung von Tieren auf Schweinefarmen in der Umgebung und ein vorläufiges Bewegungsverbot (Stillstand) zu treffen.Auch wurde verlangt, durch gründliche epidemiologische Untersuchungen die Übertragungsursache zügig zu klären und alle verfügbaren Ressourcen zu mobilisieren, damit Eindämmungsmaßnahmen vor Ort vollständig umgesetzt werden.Die für die ASP zuständige Katastrophenschutzzentrale teilte zuvor mit, dass nach der Meldung eines verdächtigen ASP-Falls auf einer Schweinefarm in Hwacheon ein Probentest positiv ausgefallen sei. Es ist der erste ASP-Fall auf einer Farm seit Oktober letzten Jahres.