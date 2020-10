6-monatige Haftstrafe für Lehrer in Incheon wegen Lügen nach Covid-19-Infektion

Photo : YONHAP News

Das Bezirksgericht Incheon hat einen 24-jährigen Lehrer einer Nachhilfeschule zu einer sechsmonatigen Haftstrafe verurteilt, weil er die Gesundheitsbehörden angelogen und eine Reihe von COVID-19-Infektionen verursacht hatte.Am Donnerstag teilte das Gericht mit, der Lehrer habe bereits im Mai falsche Angaben über seinen Angestelltenstatus gemacht, nachdem er positiv getestet worden war und der Infektionsweg von den Behörden untersucht wurde.Laut Gericht habe er gelogen, weil er die Offenlegung seiner sexuellen Orientierung befürchtete.Danach soll er in drei Befragungen mehr als 20 Mal gelogen oder Angaben unterlassen haben, was zur Infizierung von landesweit mehr als 80 Menschen führte, davon mehr als die Hälfte Grund-, Mittel- und Oberschüler in Incheon.