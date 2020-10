Innerkoreanisches Nordkorea sorgt mit Kunstaufführungen für Feststimmung vor Gründungstag der Arbeiterpartei

Nordkorea sorgt im Vorfeld des 75. Gründungsjubiläums der herrschenden Arbeiterpartei am Samstag mit Kunstaufführungen für eine festliche Stimmung.



Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Freitag, dass eine Aufführung des Samjiyon-Orchesters zur Feier des 75. Gründungsjubiläums der Partei am Donnerstag im Samjiyon-Theater stattgefunden habe.



Dabei lag der Schwerpunkt darauf, Machthaber Kim Jong-un und dessen Großvater und Vater sowie die Arbeiterpartei zu rühmen.



Am Donnerstag fand auch ein Konzert des Nationalen Sinfonieorchesters Nordkoreas im Moranbong-Theater statt. Im Großtheater Ost-Pjöngjang wurde eine gemeinsame Aufführung der Künstlertruppen Mansudae und Wangjaesan veranstaltet.



Es wurde jedoch nicht bekannt, ob Machthaber Kim oder Parteikader zu solchen Aufführungen gekommen waren.