Kultur „사랑“ ist beliebtestes koreanisches Wort für ausländische Kursteilnehmer an Sejong-Instituten

„사랑“ (Liebe) ist das beliebteste koreanische Wort für die Ausländer, die an den König-Sejong-Instituten weltweit die koreanische Sprache und Kultur lernen.



Das gab die König-Sejong-Stiftung am Freitag, dem Tag der koreanischen Schrift Hangeul, bekannt.



Anlässlich des 574. Hangeul-Tags habe sie einen Event für die Kursteilnehmer an 213 Sejong-Instituten in 76 Ländern veranstaltet. Die Teilnehmer seien dazu aufgerufen worden, ihr Lieblingswort in Hangeul zu schreiben und ein Foto davon zu schicken, hieß es.



178 Kursteilnehmer schickten Aufnahmen. Demnach wählten 27 Menschen (15 Prozent) „사랑“ aus. 17 Menschen nannten Ausdrücke zur Ermunterung wie „힘내, 괜찮아, 파이팅“ (Fass Mut, Es ist okay, Kopf hoch). Zwölf Menschen entschieden sich für Ausdrücke für Jahreszeiten und Landschaften wie „봄, 꽃, 하늘“ (Frühling, Blume, Himmel).