Nationales Südkorea meldet 54 neue Covid-19-Fälle

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist erneut zweistellig gewesen.



Die Seuchenkontrollbehörde KDCA teilte am Freitag mit, dass bis Mitternacht 54 Neuinfektionen innerhalb eines Tages bestätigt worden seien. Bisher wurden insgesamt 24.476 Infizierte im Land erfasst.



38 Neuinfektionen waren lokale Infektionen, während es 16 eingeschleppte Fälle gab.



Die meisten lokalen Infektionen konzentrierten sich weiterhin auf die Hauptstadtregion. Seoul meldete 17 Fälle, die Provinz Gyeonggi neun.



Derzeit werden 94 Patienten im kritischen Zustand oder mit einem schweren Verlauf isoliert im Krankenhaus behandelt.



Die Anzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um eins auf 428 an.