Ministerpräsident betont Geist von koreanischer Schrift Hangeul

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Chung Sye-kyun hat anlässlich des Tags der koreanischen Schrift Hangeul das Ziel Südkoreas betont, ein führender Staat zu werden.Im Geist von Hangeul sei die Zukunft enthalten, nach der die Republik Korea streben müsse, sagte Chung bei einer Zeremonie zum 574. Hangeul-Tag in Seoul. Das sei der Traum, eine führende Nation zu werden.Hangeul bedeute die beste Schrift, eine große Schrift. Die Republik Korea gehe Schritt für Schritt auf dem Weg zu einem weltweit führenden Staat in den Bereichen Kultur, Wirtschaft und Seucheneindämmung, sagte Chung.Die Gemeinsamkeit, die die Errungenschaften von BTS und des Films „Parasite“ symbolisierten, sei die Globalisierung von Hangeul. Dem stürmischen Wachstum der Hallyu (koreanische Welle)-Kultur liege Hangeul zugrunde, betonte er.Menschen in der Welt werde mittels der koreanischen Sprache und Schrift die Hallyu-Kultur nähergebracht. Die Kulturkompetenz Südkoreas wachse zugleich rapide, hieß es.