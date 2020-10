Militärparade in Pjöngjang: Kim Jong-un sendet versöhnliche Botschaft an Südkorea

Photo : KBS

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat eine versöhnliche Botschaft an die Adresse Südkoreas gesendet.Er wünsche den geliebten südkoreanischen Volksbrüdern, dass sie die Corona-Krise überwinden und Hand in Hand Kontakt aufnehmen, sagte Kim während der Feierlichkeiten zum 75. Gründungstag der Arbeiterpartei.Die Militärparade auf dem Kim Il-sung-Platz in Pjöngjang fand um 0.00 Uhr am 10. Oktober statt. Die Aufzeichnung wurde um 19 Uhr im Staatsfernsehen KCTV ausgestrahlt.In seiner 30-minütigen Rede machte Kim deutlich, dass er Nordkoreas Potenzial für die Kriegsabschreckung weiterhin verstärken wolle. Die Förderung der Fähigkeit zur Abschreckung eines Kriegs sei nicht gegen ein bestimmtes Ziel gerichtet. Nordkorea wolle sich damit selbst schützen. Zudem wolle er davon keinen Missbrauch machen. Eine mögliche Verwendung für einen Präventivschlag schloss Kim ebenfalls aus. Die USA hat Kim Jong-un in seiner Rede nicht namentlich erwähnt.Kim hat zudem sein Land für Corona-frei erklärt. Es habe keine Infektion gegeben, hieß es.Er erwähnte "drei Schwierigkeiten", mit denen Nordkorea dieses Jahr konfrontiert gewesen sei: Nordkorea-Sanktionen, Covid-19-Pandemie und Flutschäden. Als er seine Dankbarkeit und sein Mitleid für die Bevölkerung zum Ausdruck brachte, kamen ihm kurz die Tränen.