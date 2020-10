Präsidialamt: Innerkoreanische Vereinbarungen sollten respektiert werden

Photo : YONHAP News

Südkoreas Präsidialamt hat die Notwendigkeit unterstrichen, dass die innerkoreanischen Vereinbarungen respektiert werden.Um bewaffneten Zusammenstößen vorzubeugen, sollten die Einigungen um jeden Preis anerkannt werden, hieß es am Sonntag im Anschluss an eine Sitzung des nationalen Sicherheitsrates.Dieser war zu einer Dringlichkeitssitzung zusammengekommen, nachdem Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in einer Rede am Samstag auch Bemerkungen an die Adresse Südkoreas gemacht hatte.Man habe die Bemerkung zur Kenntnis genommen, wonach Kim auf den Tag hoffe, an dem beide Koreas nach dem Ende der Covid-19-Krise einander die Hände reichen und zusammenarbeiten könnten.Im südkoreanischen Sicherheitsrat war die Formulierung laut Berichten so aufgefasst worden, dass der Norden die innerkoreanischen Beziehungen wiederherstellen wolle, sobald die passenden Bedingungen vorliegen.Die für die Beziehungen zum Norden zuständigen Behörden würden sich in der Angelegenheit abstimmen, sei weiter beschlossen worden.Die Mitglieder des Sicherheitsrats riefen Nordkorea außerdem dringend dazu auf, auf die Anfrage für gemeinsame Untersuchungen zum Tod eines südkoreanischen Beamten zu reagieren. Dieser war im Westmeer von seinem Schiff verschwunden und unter noch nicht vollständig geklärten Umständen von nordkoreanischen Soldaten erschossen worden.Auch war man sich im Sicherheitsrat einig, dass die strategische Bedeutung hinter der Vorführung neuer Waffensysteme bei Nordkoreas Militärparade am Samstag analysiert werden müsse.