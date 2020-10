Nach Lockerungen beim Abstandsgebot dürfen auch Klubs und Bars wieder öffnen

Photo : YONHAP News

Aufgrund der am Sonntag beschlossenen Lockerungen beim Abstandsgebot dürfen ab heute auch Einrichtungen wieder öffnen, die bei der Seucheneindämmung als besonders riskant gelten.Dies betrifft zum Beispiels Klubs, Bars, Restaurants mit Selbstbedienung und Nachhilfeinstitute.Regierung und Katastrophenschutzzentrale hatten am Sonntag erklärt, dass zum heutigen Montag bei den Kontaktbeschränkungen und dem Abstandsgebot wieder Stufe 1 des dreistufigen Warnsystems gelte.Damit dürfen auch zehn Arten von Einrichtungen, in denen ein besonders hohes Ansteckungsrisiko bestehe, wieder öffnen. Dies gilt auch für Karaoke-Einrichtungen und Fitnessstudios sowie Sporthallen. Jedoch gilt auch dort weiterhin eine Maskenpflicht, zudem müssen Besucher ihre Kontaktdaten hinterlassen.Im Profisport sind wieder Zuschauer erlaubt, zunächst dürfen 30 Prozent der Eintrittskarten verkauft werden.Versammlungen von mindestens 50 Menschen im Innenraum und mindestens 100 im Freien sind außerhalb der Hauptstadtregion nicht mehr verboten. Auch in der Seoul und Umgebung herrscht zwar kein Verbot, doch wird vor größeren Menschenansammlungen noch gewarnt.