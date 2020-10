Corona-Beschränkungen in den Schulen werden gelockert

Photo : YONHAP News

Die Corona-Beschränkungen in Südkoreas Schulen werden gelockert.Grund ist die von der Regierung beschlossene Rückkehr zu Stufe 1 der Corona-Beschränkungen.Bildungsministerin Yoo Eun-hye gab am Sonntag bekannt, dass ab Montag nächster Woche wieder bis zu zwei Drittel der Schüler in die Schule kommen dürften. Dies gelte für alle Schulformen.Zurzeit besteht noch eine Obergrenze von einem Drittel an Grund- und Mittelschulen und zwei Dritteln an Oberschulen.An Schulen mit geringer Schülerdichte oder in Gebieten mit nur wenigen Corona-Infektionsfällen dürften noch mehr Schülerinnen und Schüler in den Unterricht kommen.Umgekehrt könnten in der Hauptstadtregion und Gegenden mit hoher Bevölkerungsdichte strengere Regeln angewendet werden.Das Ministerium hob außerdem die Auflagen hinsichtlich Menschenansammlungen in Nachhilfeinstituten und privaten Akademien mit mehr als 300 Schülern auf. Voraussetzung sei aber, dass die Hygieneregeln unbedingt eingehalten werden, hieß es.