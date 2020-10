Südkorea lockert Abstandsgebot auf niedrigste Stufe 1

Photo : YONHAP News

Südkorea hat in der Coronakrise beim Abstandsgebot die niedrigste Stufe 1 beschlossen.Die Änderung gelte ab dem heutigen Montag, teilte Ministerpräsident Chung Sye-kyun am Sonntag mit.Bei einer Regierungssitzung zur Covid-19-Bekämpfung sagte er, dass dennoch strengere Corona-Regeln für einige riskante Bereiche aufrechterhalten würden. Dies betreffe zum Beispiel Haustürgeschäfte.Auch würden einige der Vorschiften gemäß Stufe 2 in der Hauptstadtregion fortbestehen, da diese bei der Seucheneindämmung noch vergleichsweise langsam sei.Für die Änderungen seien eine zunehmende Erschöpfung der Bevölkerung angesichts des langen Kampfes gegen die Seuche berücksichtigt worden. Auch die wirtschaftlichen Folgen strenger Abstandsgebote hätten für die Entscheidung eine Rolle gespielt, erläuterte der Premier.