Wirtschaft Südkorea letztes Jahr beim Durchschnittslohn auf Platz 19 unter OECD-Ländern

Südkorea zählt beim Durchschnittslohn zur mittleren Gruppe unter den Mitgliedsländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).



Der durchschnittliche Lohn in Südkorea habe letztes Jahr 42.300 Dollar betragen. Gemäß dem Wechselkurs auf der Grundlage der Kaufkraftparität rangiere Südkorea auf Platz 19 unter 35 OECD-Mitgliedern, die Türkei und Kolumbien ausgenommen, sagte die Regierungsabgeordnete Yang Kyung-sook am Sonntag nach der Auswertung von OECD-Daten.



Das ist die beste Platzierung für Südkorea, nachdem das Land im Jahr 2003 mit 32.100 Dollar den 24. Platz belegt hatte.



Der Durchschnittslohn in den OECD-Ländern lag letztes Jahr bei 48.600 Dollar. Südkoreas Lohnniveau erreicht 87 Prozent des Durchschnitts. 2003 hatte Südkoreas Lohnniveau 75 Prozent des OECD-Durchschnitts erreicht.



Im Zeitraum zwischen 2003 und 2019 legte der Lohn in Südkorea um 10.200 Dollar oder 31,8 Prozent zu. Im selben Zeitraum verbesserte sich das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf von 14.673 Dollar um 115,9 Prozent auf 31.682 Dollar.