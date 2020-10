Internationales US-Organisation will in Kooperation mit Kriegsveteranen UN zu Erklärung von Kriegsende in Korea auffordern

Eine US-Organisation will in Kooperation mit Kriegsveteranen die Vereinten Nationen aufrufen, ein Ende des Koreakriegs auf der koreanischen Halbinsel zu erklären.



Han Jong-woo, der Präsident der nicht gewinnorientierten Organisation Korea War Legacy Foundation, enthüllte diesen Plan am Sonntag (Ortszeit).



Man wolle die Unterschriften von Kriegsveteranen in den USA und weiteren Ländern sammeln, um bei den Vereinten Nationen eine Petition für eine Erklärung des Kriegsendes einzureichen. Solche Bemühungen seien von großer Bedeutung, weil eine wichtige Verpflichtung bestehe, die Situation zu überwinden, in der eine Teilung dauerhaft werde, sagte Han gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.



Laut der Organisation hatte ein US-Kriegsveteran bereits die Idee unterbreitet, durch die UN den Krieg zu beenden und das Waffenstillstandsabkommen in einen Friedensvertrag zu verwandeln. Glenn Paige, verstorbener Professor von der Universität von Hawaii, hatte im Februar 2015 im Namen einer von ihm geführten Nichtregierungsorganisation an den UN-Menschenrechtsrat und den damaligen UN-Generalsekretär Ban Ki-moon den Vorschlag geschickt, eine internationale politische Konferenz zur Diskussion über ein Friedensabkommen einzuberufen.